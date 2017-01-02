 İstenmeyen adam Sigthorsson – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    İstenmeyen adam

    İstenmeyen adam Sigthorsson

    'ın sözleşmesini feshettiği 'un yeni durağının MLS olabileceği bildirildi.

    Fransız basını, İzlandalı oyuncunun, Nantes tarafından da istenmediğini belirterek, "Nantes hücum bölgesi için oyuncu arıyor ama Kolbeinn'i düşünmüyor" değerlendirmesi yapıldı.

    BURSA SÜRPRİZİ
    Amerika'ya gideceği ifade edilen Sigthorsson'la ilgili ilginç bir iddia geldi. Hamza Hamzaoğlu'nun, 'ı çalıştırırken alınması için özel olarak uğraştığı İzlandalı golcüyü istediği ifade edildi. Hamzaoğlu bir röportajında Kolbeinn için, "Alınırsa Galatasaray 10 yıl forvet sıkıntısı çekmez" demişti.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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