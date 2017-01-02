G.Saray'a Brezilyalı stoper!
Galatasaray, Palmeiras'dan Vitor Hugo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
25 yaşındaki ve 1,87 boyundaki Brezilyalı stoper ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
VİTOR HUGO KİMDİR?
Brezilyalı savunmacı, 25 yaşında. 1.87 boyundaki Vitor Hugo, hava hakimiyeti ile dikkat çekiyor. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Palmeiras ile sözleşmesi bulunan Vitor Hugo'nun bonservis değeri 4.5 milyon Euro civarında.
Galatasaray'ın Palmeiras ile yapacağ pazarlıklarda Vitor Hugo'nun bonservis bedelini daha aşağı çekmesi bekleniyor.
Vitor Hugo, daha önce Santo Andre, Ituano, Ceara, Tombense, America MG gibi takımlarda forma giydi.
Vitor, Brezilyalı Ligi Serie A'da geride kalan sezonda 38 lig maçının 35'inde 90'ar dakika oynayarak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:15
- Ryan Babel antrenmanda
Toplam 1
Yorum
ugur gör bakalım nasıl biri
- Galatasaray’ı seçti
Toplam 17
Yorum
,,,,,,,,,,,,, başka teklif varken bizi seçmiş sırf bizde oynamak için o zaman niye oynadığı paranın bilmem kaç katını veriyosunuz bu adam maksimum 500 bin euroya oynar 1.2 milyon ne demek adam 150 bin euroya oynuyo şuan kime gitcek aradaki para
- Domagoj Vida için yeni atak
Toplam 5
Yorum
Kartalistan ALIN ARTIK SUNU !!
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