Geç katılacak
Fenerbahçe maçında sakatlanan Tolga Ciğerci, devre arasındaki çalışmalara da gecikmeli başlayacak. Başarılı futbolcunun, tedavisi 1 hafta daha sürecek. Tolga, 4 Ocak'ta başlayacak olan Antalya'daki devre arası kampında ilk 2 gün takımla çalışamayacak.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Geç katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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