Galatasaray’ı seçti
Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Ahmet Çalık tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın da Beşiktaş'ın devreye girdiğini açıklamasının ardından Ahmet Çalık'ın menajeri de bu gelişmeyi 22 yaşındaki stopere iletti. Galatasaray'ın teklifini kabul eden ve kulüplerin anlaşmasını bekleyen Gençlerbirliği'nin genç stoperi, Beşiktaş'ın sürpriz girişiminden memnun kalsa da, "Ben Galatasaraylıyım ve sarı-kırmızılı formayı giymek istiyorum. Bonservis konusu umarım en kısa sürede çözülür" dediği öğrenildi.
FİYAT YÜKSELTTİ
Başkan Dursun Özbek dün Ankara'da İlhan Cavcav ile masaya oturdu. Özbek, Ahmet için 1 milyon euro'dan 2 miyona çıkarken, Cavcav 4 milyon euro istedi. İkilinin hafta içinde bir kez daha masaya oturup transferi sonlandıracakları belirtildi.
FİNAL KAPISINI ARALADI
G.Saray'ın gözdeleri arasına giren Ahmet Çalık'ın yıldızı 2011-12 sezonunda parlamıştı. Gençlerbirliği formasıyla ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan genç oyuncu, Webo ve Sow'a nefes aldırmamıştı. Rusya'ya attığı iki golle U19 Millî Takımı'na Avrupa Şampiyonası finallerinin kapısını açtı.
FİYAT YÜKSELTTİ
Başkan Dursun Özbek dün Ankara'da İlhan Cavcav ile masaya oturdu. Özbek, Ahmet için 1 milyon euro'dan 2 miyona çıkarken, Cavcav 4 milyon euro istedi. İkilinin hafta içinde bir kez daha masaya oturup transferi sonlandıracakları belirtildi.
FİNAL KAPISINI ARALADI
G.Saray'ın gözdeleri arasına giren Ahmet Çalık'ın yıldızı 2011-12 sezonunda parlamıştı. Gençlerbirliği formasıyla ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan genç oyuncu, Webo ve Sow'a nefes aldırmamıştı. Rusya'ya attığı iki golle U19 Millî Takımı'na Avrupa Şampiyonası finallerinin kapısını açtı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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