 Galatasaray’ı seçti – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    ’ı seçti

    Galatasaray’ı seçti

    Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği tercihini 'dan yana kullandı.

    Başkanı İlhan Cavcav'ın da Beşiktaş'ın devreye girdiğini açıklamasının ardından 'ın menajeri de bu gelişmeyi 22 yaşındaki stopere iletti. Galatasaray'ın teklifini kabul eden ve kulüplerin anlaşmasını bekleyen Gençlerbirliği'nin genç stoperi, Beşiktaş'ın sürpriz girişiminden memnun kalsa da, "Ben Galatasaraylıyım ve sarı-kırmızılı formayı giymek istiyorum. Bonservis konusu umarım en kısa sürede çözülür" dediği öğrenildi.

    FİYAT YÜKSELTTİ
    Başkan Dursun Özbek dün Ankara'da ile masaya oturdu. Özbek, Ahmet için 1 milyon euro'dan 2 miyona çıkarken, Cavcav 4 milyon euro istedi. İkilinin hafta içinde bir kez daha masaya oturup transferi sonlandıracakları belirtildi.

    FİNAL KAPISINI ARALADI
    G.Saray'ın gözdeleri arasına giren Ahmet Çalık'ın yıldızı 2011-12 sezonunda parlamıştı. Gençlerbirliği formasıyla ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan genç oyuncu, Webo ve Sow'a nefes aldırmamıştı. Rusya'ya attığı iki golle U19 Millî Takımı'na Avrupa Şampiyonası finallerinin kapısını açtı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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