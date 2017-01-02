 Galatasaray sözleşmesini feshetti – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Galatasaray sözleşmesini feshetti

    Galatasaray sözleşmesini feshetti

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Deon Thompson'la yollarını ayırdı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank, 2016-2017 sezonu başında transfer ettiği ABD'li uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti." denildi.

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:57
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