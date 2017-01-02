Galatasaray sözleşmesini feshetti
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Deon Thompson'la yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank, 2016-2017 sezonu başında transfer ettiği ABD'li uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti." denildi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike iyi hocayla oynar
Toplam 4
Yorum
rvp Hoca kocaman takımı adam etti , biri olmasada olur
- Jovetic’e teklif çok
Toplam 1
Yorum
rvp jovetic'den daha iyisi var , rekabete girmeye gerek yok . Fazla fazla verilmesine de
- Taison da tamam
Toplam 11
Yorum
di marzio Zu İnter boşuna yormayın piyasası olan topçu gelmez
Galatasaray sözleşmesini feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.