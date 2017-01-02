 Ekici’nin transferi askıda – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Ekici’nin transferi askıda

    Ekici’nin transferi askıda
    'da defteri astronomik talep üzerine kapandı. Ekici'nin transfer görüşmelerini yapan babası Hacı Ekici, Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon eurodan 4.5 senelik kontrat talep etti. Galatasaray da UEFA'nın 65 milyon euroluk bütçe kısıtlaması nedeniyle Mehmet Ekici'nin transferini beklemeye aldı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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