Ekici’nin transferi askıda
Galatasaray'da Mehmet Ekici defteri astronomik talep üzerine kapandı. Ekici'nin transfer görüşmelerini yapan babası Hacı Ekici, Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon eurodan 4.5 senelik kontrat talep etti. Galatasaray da UEFA'nın 65 milyon euroluk bütçe kısıtlaması nedeniyle Mehmet Ekici'nin transferini beklemeye aldı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Ekici’nin transferi askıda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.