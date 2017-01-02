Carole'e talip var!
Galatasaray'ın başarılı isimleri arasında yer alan Carole'un Lyon'un listesinde yer almaya devam ettiği ifade edildi. Fransızların, Troyes'ten transfer edilen 25 yaşındaki sol beki devre arasında almak istediği belirtildi. Carole'nin 2019'a kadar ile sözleşmesi bulunuyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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