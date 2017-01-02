2016 yılının yıldızı Yasin
Galatasaray forması altında 2016 yılında Yasin Öztekin öne çıkan isimdi. Yasin, 2016 yılı boyunca çıktığı lig maçlarında 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Yasin'i ise 9 gol 1 asistle Selçuk ve 8 gol 6 asistle Podolski takip etti. Eren 7 gol atarken, Bruma 5 gol 5 asist yaptı. Sneijder ise yaptığı 9 asistle dikkat çekerken, oyununu 3'de golle süsledi.
İKİNCİ KEZ UMRE'DE
Galatasaray'a transfer olmasından sonra ailece Umre ziyareti yapan Yasin, oğlu Miraç Kaan'ı da yanına alarak ikinci kez Umre'ye gitti. Devre arası tatilini Umre'de geçiren oyuncu sosyal medyadan bir de fotoğraf paylaştı.
İKİNCİ KEZ UMRE'DE
Galatasaray'a transfer olmasından sonra ailece Umre ziyareti yapan Yasin, oğlu Miraç Kaan'ı da yanına alarak ikinci kez Umre'ye gitti. Devre arası tatilini Umre'de geçiren oyuncu sosyal medyadan bir de fotoğraf paylaştı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
2016 yılının yıldızı Yasin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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