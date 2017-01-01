Vidal müjdeyi Arda'ya verdi!

Arda Turan kardeşi Okan Turan ile birlikte sosyal medyada canlı yayın yaptı. Barcelona'dan takım arkadaşı Aleix Vidal da bu canlı yayına katıldı ve yorum yaptı.

Yorumunda ''Galatasaray galatasaray!!!!!'' yazan Vidal, sarı-kırmızılı takıma transferi gündemdeyken adeta müjdeli haberi verdi.



