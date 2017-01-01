 Vidal müjdeyi Arda'ya verdi! – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Vidal müjdeyi Arda'ya verdi!

    Vidal müjdeyi Arda'ya verdi!

    Yeni yılın ilk saatlerinde Galatasaraylıları sevindircek bir olay yaşandı.

    kardeşi Okan Turan ile birlikte sosyal medyada canlı yayın yaptı. 'dan takım arkadaşı da bu canlı yayına katıldı ve yorum yaptı.

    Yorumunda ''Galatasaray galatasaray!!!!!'' yazan Vidal, sarı-kırmızılı takıma transferi gündemdeyken adeta müjdeli haberi verdi.

    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:40
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