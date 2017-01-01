Vidal müjdeyi Arda'ya verdi!
Yeni yılın ilk saatlerinde Galatasaraylıları sevindircek bir olay yaşandı.
Arda Turan kardeşi Okan Turan ile birlikte sosyal medyada canlı yayın yaptı. Barcelona'dan takım arkadaşı Aleix Vidal da bu canlı yayına katıldı ve yorum yaptı.
Yorumunda ''Galatasaray galatasaray!!!!!'' yazan Vidal, sarı-kırmızılı takıma transferi gündemdeyken adeta müjdeli haberi verdi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:40
- F.Bahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 2
Yorum
işsiz adam sneijder_w işsizlik çok zor be yaw demek ki.ruh sağlığın da düzelir hem , bir iş bulursan yani.
- Bir yılda 3 teknik direktör
Toplam 1
Yorum
Gs Modası geçmiş günümüz futbolunuu oynatamayan hocaları takımın başına getirirsen daha çok teknik direktör degistirirsin dursun başkan. Ayrıca adam akıllı topçu transfer edin şu takıma
- 4 isim ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Hkn61 Kim ne derse desin M.demir en iyi forvetimiz takımdan gidecek en son forvet oyuncusu.
Vidal müjdeyi Arda'ya verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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