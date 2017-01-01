 ''Riekerink’i içeri sokmam'' – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    ''’i içeri sokmam''

    ''Riekerink’i içeri sokmam''
    Kupadaki Tuzla yenilgisinin ardından, "Futbolcularımdan utanıyorum" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'e tepki geldi. Sarı-kırmızılıların eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan, "Bu sözü bile görevden alınması için yeterli. Ben onu Florya'ya sokmam" diye konuştu.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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