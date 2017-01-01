''Riekerink’i içeri sokmam''

Kupadaki Tuzla yenilgisinin ardından, "Futbolcularımdan utanıyorum" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'e tepki geldi. Sarı-kırmızılıların eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan, "Bu sözü bile görevden alınması için yeterli. Ben onu Florya'ya sokmam" diye konuştu.