Yasin Öztekin’e ceza yok

Tuzla maçında kırmızı görerek ligdeki Konya maçı öncesi cezalı duruma düşen Yasin'e 150 bin euro ceza kesildiği söyleniyordu. Ancak sözleşme maddesine göre alacağının yüzde 10'undan fazla ceza verilemeyeceği için şimdilik kurtuldu.