 Yasin Öztekin’e ceza yok – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’e ceza yok

    Yasin Öztekin’e ceza yok
    Tuzla maçında kırmızı görerek ligdeki Konya maçı öncesi cezalı duruma düşen Yasin'e 150 bin euro ceza kesildiği söyleniyordu. Ancak sözleşme maddesine göre alacağının yüzde 10'undan fazla ceza verilemeyeceği için şimdilik kurtuldu.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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