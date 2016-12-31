 Mehmet Ekici yüksek uçtu – Fotomaç – 31 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    yüksek uçtu

    Mehmet Ekici yüksek uçtu
    Trabzonlu 'nin babası Hacı Ekici'nin G.Saray'dan yıllık 2.3 milyon euro'dan 4.5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Bunun üzerine transferde geri adım atan Aslan'ın Trabzonspor'un Sinan Gümüş-M.Ekici takasını da geri çevirdiği belirtildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmet Ekici yüksek uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.