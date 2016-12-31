 Manoel iddiası – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Manoel iddiası

    Manoel iddiası
    Brezilya basını, Cruzeiro'nun stoperi Manoel için Beşiktaş ile birlikte G.Saray'ın da devrede olduğunu duyurdu. 26 yaşındaki Brezilyalı için Cruzeiro'nun 4.5 milyon euro istediği belirtildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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