 G.Saray ve Chedjou, PFDK’da – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    G.Saray ve , ’da

    G.Saray ve Chedjou, PFDK’da
    Cimbom, kupadaki Tuzlaspor maçında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra 4 futbolcusunun sarı, 2 oyuncusunun da kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 'ya sevk edildi. Kırmızı kart gören 'da tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na gönderildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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