Göndermek çok para!

G.Saray 3 futbolcunun biletini kesip sadece Sigthorsson için açıklama yapmıştı. Hamit ve Chedjou ile görüşülüyor.

Cimbom'da kupada Tuzlaspor karşılaşmasında alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası yer yerinden oynamıştı. Hamit Altıntop, Aurelien Chedjou ve Kolbeinn Sigthorsson ile yollar ayrılmıştı. Ancak sadece İzlandalı forvet ile ilgili açıklama yayınlanırken diğer iki isimle tek satır bildiri yoktu. Tuzla maçında attığı golün ardından şınav çeken, durup dururken rakibin kasıklarına basarak kırmızı gören Chedjou için apar topar "Gönderilsin" kararı çıkmıştı. Ancak Kamerunlu stoperin 1 milyon Euro'yu aşan alacağını tahsil etmeden gitmeyeceği öğrenildi.



ANLAŞMA İPTAL OLDU

Aslan iki sezon sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Hamit Altıntop ile de yolları ayırmak istiyor. Ancak sezon başında Hamit ile yapılan anlaşmada oyuncu 1.4 milyon euro'luk alacağından vazgeçmişti. Yönetimin kararı sonrası Hamit de sözleşmesine koydurduğu maddeyi yeniden kullanmaya karar verdi. 1.4 milyon euro'luk alacağının peşine düştü.