Göndermek çok para!

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G.Saray 3 futbolcunun biletini kesip sadece Sigthorsson için açıklama yapmıştı. Hamit ve Chedjou ile görüşülüyor.
ANLAŞMA İPTAL OLDU
Aslan iki sezon sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Hamit Altıntop ile de yolları ayırmak istiyor. Ancak sezon başında Hamit ile yapılan anlaşmada oyuncu 1.4 milyon euro'luk alacağından vazgeçmişti. Yönetimin kararı sonrası Hamit de sözleşmesine koydurduğu maddeyi yeniden kullanmaya karar verdi. 1.4 milyon euro'luk alacağının peşine düştü.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
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