 Bruma’ya 20 milyon euro! – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’ya 20 milyon euro!

    Bruma’ya 20 milyon euro!
    Portekiz'in A Bola gazetesi, 'ın 21 yaşındaki için G.Saray'a 20 milyon euro'luk bir teklif yaptığını ancak olumsuz yanıt aldığını iddia etti. Haberde, sarı-kırmızılı takımın Bruma ile sözleşme yenileyip, bonservisini 50 milyon euro'ya çıkarmak istediği ifade edildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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