Aslan’da büyük revizyon sürüyor
Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray'da 5 oyuncunun daha sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı.
İŞTE O FUTBOLCULAR
Endoğan Adili: 2014 yılında Basel'den 400 bin euro bonservisle transfer edilen 1994 doğumlu futbolcu Galatasaray'da hiç resmi maçta forma giyemedi. En son Wil 1900'de kiralık oynadı.
Jem Paul Karacan: Geçen sezon başında Reading'den bonservissiz geldi. Devre arasında Bursa'ya kiralandı. Geri döndü ama şans bulamadı. G.Saray'da 8 resmi maça çıkıp 1 gol atabildi.
Umut Gündoğan: 2014 Ocak'ta 550 bin euro'ya Buca'dan alındı. G.Saray'da 2 sezonda sadece 6 maç oynadı. Adana Demir ve Şanlıurfa'ya kiralandı.
Emrah Başsan: Sezon başında Antalya'dan bedelsiz alındı. Rize'ye kiralandı ama orada da forma şansı bulamadı.
Lucas Ontivero: 2 milyon euro'ya büyük umutlarla transfer edilen Arjantinli, 4 farklı kulübe kiralandı ama beklenen patlamayı yapamadı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
Aslan’da büyük revizyon sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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