Ahmet Çalık G.Saray’da!
22 yaşındaki Çalık yıllık 1.2 milyon euro’luk teklife ‘evet’ dedi; bonservis görüşmesi yarın. Başkan Dursun Özbek, Ankara'da İlhan Cavcav ile masaya oturup Ahmet'in tapusunu da alacak.
BAŞKANLAR NOKTAYI KOYACAK
Başkan Dursun Özbek bonservis konusunu görüşmek için yarın Ankara'ya giderek Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile masaya oturacak. Özbek'in kapıyı 4 milyon euro'dan açacağını açıklayan Cavcav'a ilk olarak 2 milyon euro artı gözden çıkarılan oyunculardan 1 ya da 2 futbolcu teklif edeceği belirtildi. Cavcav'ın bu teklifi kabul etmemesi halinde pazarlıkla 3 milyon euro'ya Ahmet Çalık'ın transferinin noktalanması bekleniyor.
CAVCAV: FİYATI 4 MİLYON EURO
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservis bedelinin 4 milyon euro olduğunu tekrarlarken, pazarlık kapısını açık bıraktı. Cavcav, "Galatasaray'ın Ahmet ile anlaştığını ben de duydum, 'hayırlı olsun' diyeceğim ama biz izin vermeden bir yere gidemez. Galatasaray ile pazar günü (yarın) görüşeceğiz. Ahmet'in transferine icazet verme şartımız 4 milyon euro'dur. Görüşmelerin seyrine göre bir anlaşma noktası ararız" ifadelerini kullandı.
ÖNCELİK G.SARAY'IN
Ahmet Çalık için Beşiktaş da devreye girdi ancak Galatasaray elini çabuk tuttuğu için transferi büyük ölçüde bitirdi. İlhan Cavcav da Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş da Ahmet'i istedi ama ben Galatasaray'a söz verdim, dolayısıyla önce onlarla görüşeceğiz" dedi.
65 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Gençlerbirliği'nin alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, 2011 yılından bu yana A takımda görev yapıyor. Bu sezon 17 maçta 1 asisti olan 22 yaşındaki oyuncu toplamda ise 123 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 58 kez alt kategorilerde ay-yıldızlı milli formayı giyen ve 5 gol atan genç stoper, 7 kez A Milli Takım'da yer aldı. 1.84 boyundaki futbolcu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.
10 KAT FAZLA KAZANACAK
Galatasaray'ın yıllık 1.2 milyon euro teklifine 'evet' diyen Ahmet Çalık'ın maaşında yaklaşık 10 kat oranında artış yaşanacak. Başarılı savunmacının, Gençlerbirliği'nde 500 bin TL (yaklaşık 140 bin euro) garanti paraya oynadığı ifade edildi.
Savaş ÇORLU
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
Ahmet Çalık G.Saray’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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