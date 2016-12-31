 2017 mesajı – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    2017 mesajı

    2017 mesajı
    Başkan , 2017'nin herkese mutluluk getirmesini diledi. Özbek, 2016'da potada ULEB Kupası ile futbolda Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandıklarını, 2017'de yeni zaferlere koşacaklarını kaydetti.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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