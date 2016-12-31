 2 ay sahalardan uzak kalacak! – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    2 ay sahalardan uzak kalacak!

    2 ay sahalardan uzak kalacak!

    Galatasaraylı futbolcu Cavanda'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Belçikalı oyuncu 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

    Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Luis Cavanda, en az 4 hafta takımını yalnız bırakacak.

    Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında Galatasaray'ın Tuzlaspor'u konuk ettiği karşılaşmada arka adalesinden sakatlanan Luis Cavanda'nın, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın ardından yapılan tetkiklerinde oyuncumuzun üst arka adale grubunda ikinci derece kas zorlanması ve kısmi kas hasarı tespit edilmiştir. Luis

    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:56
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