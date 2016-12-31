2 ay sahalardan uzak kalacak!
Galatasaraylı futbolcu Cavanda'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Belçikalı oyuncu 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Luis Cavanda, en az 4 hafta takımını yalnız bırakacak.
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında Galatasaray'ın Tuzlaspor'u konuk ettiği karşılaşmada arka adalesinden sakatlanan Luis Cavanda'nın, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın ardından yapılan tetkiklerinde oyuncumuzun üst arka adale grubunda ikinci derece kas zorlanması ve kısmi kas hasarı tespit edilmiştir. Luis
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:56
- Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
Şaban Velioğlu Yusuf kardeşim,merak etme sen olmazsan onlar ekiciyi satmazlar.istemiyenin takımdan ayrılması normaldir.
- ''Bizi tebrik edin''
Toplam 7
Yorum
/* MEHMET EKİCİNİN YANINA 10 NUMARA ALINIRSA TOPALLA SOUZA NE OLACAK.
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 16
Yorum
cokzor oscar, juan mata, fabreagas derken Karavaev geldi :D
2 ay sahalardan uzak kalacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.