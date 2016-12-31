2 ay sahalardan uzak kalacak!

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Luis Cavanda, en az 4 hafta takımını yalnız bırakacak.



Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında Galatasaray'ın Tuzlaspor'u konuk ettiği karşılaşmada arka adalesinden sakatlanan Luis Cavanda'nın, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın ardından yapılan tetkiklerinde oyuncumuzun üst arka adale grubunda ikinci derece kas zorlanması ve kısmi kas hasarı tespit edilmiştir. Luis