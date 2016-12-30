 Taraftarlardan Podolski isyanı – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Taraftarlardan isyanı

    Taraftarlardan Podolski isyanı
    Lukas'ın gözden çıkarılması taraftarı kızdırdı. Sosyal medyadaki bazı mesajlar şöyle:

    - 'yi değil Cavanda'yı Sabri'yi Josue'yi Hamit'i Kolbeinn'i Çin'e yollayabil. @kivancemre
    - Düşünsene Dursun, Podolski'yi 7 milyon euro'ya Çin'e satıyor, Ahmet Çalık'ı da 4-5 milyon euro'ya alıyor. Boşver düşünme çıldırırsın. @serdar T21.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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