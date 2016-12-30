Kaderleri belli oldu
Galatasaray'da sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Jem Karacan, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan ile kiralık gönderilen Lucas Ontivero için karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, başka takıma transfer olmaya yanaşmayan oyuncuların sözleşmelerini feshedecek.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:24
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