 Kaderleri belli oldu – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Kaderleri belli oldu

    Kaderleri belli oldu
    Galatasaray'da sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Jem Karacan, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan ile kiralık gönderilen Lucas Ontivero için karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, başka takıma transfer olmaya yanaşmayan oyuncuların sözleşmelerini feshedecek.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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