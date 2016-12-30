G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray'da 5 oyuncunun daha sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı.
Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou'yla yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekipte, bonservisleri kulüpte bulunan Endoğan Adili, Jem Paul Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Lucas Ontivero'nun da bileti kesildi.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kulüple sözleşmeleri olmasına karşın kadro planlamasında düşünülmeyen bu 5 isimle de anlaşma yoluyla vedalaşılacak.
Galatasaray Futbol Takımı'nda revizyonun devam edeceği ve gönderilen isimlere yenilerinin de ekleneceği öğrenilirken, Luis Cavanda için teklif beklendiği aktarıldı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:16
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Toplam 7
Yorum
cimbomum iyi ki şansa bir kaç gol attınız,eren müsait olduğunuzda öğretir size böyle golleri
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Toplam 24
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sonra 2 milyona satın Sonra 10 milyon verseniz alamazsınız.
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Toplam 3
Yorum
adaletistiyoruz Pesin i birakmayin.
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