 G.Saray evinde yıkıldı! – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    G.Saray evinde yıkıldı!

    G.Saray evinde yıkıldı!

    Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Galatasaray Odeabank evinde Brose Bamberg'e 90-75'lik skorla mağlup oldu.

    Salon: Abdi İpekçi Arena
    Galatasaray: Daye xxx 19, Pleiss xxx 15, Tyus xx 13, Micov xx 11, Schilb x 7, Sinan Güler x 3, Thompson x 2
    Başantrenör: Ergin Ataman
    Brose Bamberg: Causeur xxx 15, Strelnieks xxx 15, Theis xx 12, Zisis xx 11, Melli xx 10, Miller xx 8, Lo x 5, Heckman x 5, Radosevic x 2, Vereemenko xx 2
    Başantrenör: Andrea Trinchieri

    1. Periyot: 19-24 (Brose Bamberg lehine)
    Devre: 38-47 (Brose Bamberg lehine)
    3. Periyot: 52-74 (Brose Bamberg lehine)
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:57
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