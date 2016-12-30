G.Saray evinde yıkıldı!
Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Galatasaray Odeabank evinde Brose Bamberg'e 90-75'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Abdi İpekçi Arena
Galatasaray: Daye xxx 19, Pleiss xxx 15, Tyus xx 13, Micov xx 11, Schilb x 7, Sinan Güler x 3, Thompson x 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Brose Bamberg: Causeur xxx 15, Strelnieks xxx 15, Theis xx 12, Zisis xx 11, Melli xx 10, Miller xx 8, Lo x 5, Heckman x 5, Radosevic x 2, Vereemenko xx 2
Başantrenör: Andrea Trinchieri
1. Periyot: 19-24 (Brose Bamberg lehine)
Devre: 38-47 (Brose Bamberg lehine)
3. Periyot: 52-74 (Brose Bamberg lehine)
Galatasaray: Daye xxx 19, Pleiss xxx 15, Tyus xx 13, Micov xx 11, Schilb x 7, Sinan Güler x 3, Thompson x 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Brose Bamberg: Causeur xxx 15, Strelnieks xxx 15, Theis xx 12, Zisis xx 11, Melli xx 10, Miller xx 8, Lo x 5, Heckman x 5, Radosevic x 2, Vereemenko xx 2
Başantrenör: Andrea Trinchieri
1. Periyot: 19-24 (Brose Bamberg lehine)
Devre: 38-47 (Brose Bamberg lehine)
3. Periyot: 52-74 (Brose Bamberg lehine)
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
G.Saray evinde yıkıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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