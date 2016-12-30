Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yapılan maçtaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Tuzlaspor maçında direkt kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Aurelien Chedjou'nun ise kural dışı hareketten dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
Ayrıca, Tuzlaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Gençlerbirliği'ne konuk olan Amed Sportif Faaliyetler'in talimatlara aykırı hareket, Kızılcabölükspor'la deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'un da saha olayları nedeniyle disipline sevk edildiği vurgulandı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:01
- Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Toplam 11
Yorum
gs4ever tolga ve eren ilk 11 de oynayabilcek oyuncular.Serdar azizde oynardi ama formda bi serdar aziz.ancak bu transfer cok gereksiz.bize uzun bir defans oyuncusu lazim ..kose toplarnda gol atabilecek cinsten.zten kısa defans oyuncularimiz iyiler
- Ekici’de sıcak saatler
Toplam 20
Yorum
ts 6161 bu isimleri gördüğümde kesinlikle fenerbahçeye verin atıf bize lazım
- Cimbom'da deprem
Toplam 32
Yorum
GSli1905 Kardesim bu Adam SAKATmi geldi bize !!!!!!
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