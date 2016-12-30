Ferdi’yi unutmadılar
Galatasaray 16 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, Tepecikspor maçında ayağı kırılan rakip takımın futbolcusu Ferdi Can Taşkın'ı evinde ziyaret etti. Olaydan dolayı üzüntülerini paylaşan futbolcular Ferdi Can Taşkın'a Galatasaray forması hediye etmeyi de ihmal etmedi
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Ferdi’yi unutmadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.