 Ferdi’yi unutmadılar – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Ferdi’yi unutmadılar

    Ferdi’yi unutmadılar
    Galatasaray 16 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, Tepecikspor maçında ayağı kırılan rakip takımın futbolcusu Ferdi Can Taşkın'ı evinde ziyaret etti. Olaydan dolayı üzüntülerini paylaşan futbolcular 'a Galatasaray forması hediye etmeyi de ihmal etmedi
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:21
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