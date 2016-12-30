Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yayınladığı yeni yıl mesajında, "Galatasaray’ın geleceğine yön verecek, onu uluslararası arenada daha üst noktalara taşıyacak dev projelerin startını verdik" dedi.
"Geleceğe yön verecek projelere imza attık"
2016 yılındaki kulübün başarıları hakkında konuşan Başkan Özbek, şunları söyledi:
"Galatasaray camiası olarak da bu zor yılı basketbolda Eurocup Şampiyonluğu, futbolda ezeli rakiplerimize karşı oynanan finallerde elde ettiğimiz Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa zaferleri, kadınlar voleybolda CEV Kupası Finali, amatör branşlarda çok sayıda madalya ve Rio Olimpiyatları'na katılma başarısını gösteren sporcularımızın haklı gururuyla kapattık. Galatasaray'ın geleceğine yön verecek, onu uluslararası arenada daha üst noktalara taşıyacak dev projelerin startını verdik."
"İnşallah 2017 yılı zaferlere koşacağımız bir yıl olur"
Yeni yıl dileklerinde bulunan Dursun Özbek, "Şimdi hem ülkemiz hem de camiamız için önümüzde yepyeni bir yıl var. 2017 senesinde daha çok çalışıp başarıyı daha çok arzulayacağımız ve hep birlikte yeni zaferlere koşacağımız bir yıl olacağına en samimi inancımla, ülkemiz, camiamız ve dünyamız için sağlık, mutluluk, esenlik dolu bir yıl dilerim" diye konuştu.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:38
- Başakşehir’e çelme
Toplam 1
Yorum
efsane gırbıyık adanasporun son dakikada verilmeyen penaltısı .bunu neden ntartışmıyorsunuz.ligin takımı değilmi adanaspor.başakşehir takımsa adanasporda takım.adanasporun ne kadar verilmeyen golü verilmeyen pozisyonu önceki yaptığı maçlarda verilmeyenler .geriye dönüpde bir bakın adanasporun ne kadar hakkı yenmiş ne kadar hakem hataları olmuş .ancak canı yanan canı yananın halinden anlar.
- Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Toplam 4
Yorum
metinn cav cav alsiti GS imiza oyuncu filan vermez ama vereckmis gibide dunyalari ister simdide sinan tolga uste de 2 milyon euro yok canim daha neler cav cav böyle yaparak yillardir gs dan sonra oyuncularini fb ye sattti bu mantik herzaman ederi olmayacaktir oyuncu senin kölen miiiii
- Trabzonspor'da ipler gerildi
Toplam 21
Yorum
ged 61 ip mi kaldı kardeşim..koptu koptu..ve kangrenin tek tedavisi vardır..yoksa hasta ölüme gider..ve her türlü olumsuzluğa rağmen biz trabzonsporuz..ve büyük camiayız..allahında izniyle kalkarız ayağa..tamam dip yaptık ama moralimizi bozmayalım arkadaşlar...
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