Cimbom'da deprem
Aslan’da Tuzlaspor yenilgisi sonrası radikal kararlar alındı Hamit ve Chedjou’nun yanı sıra Sigthorsson’un bileti kesildi. Yönetim Kurulu, ayrıca Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin ve Aurelien Chedjou’ya 250’şer bin euro ceza verdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor karşısında alınan şok yenilgi Galatasaray'da beklenen deprem etkisini yarattı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson ile birlikte teknik heyetin olumsuz rapor verdiği ve son Tuzlaspor maçında da tel tel dökülen futbolcular Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou'nun sözleşmelerinin feshedildiği dün akşam saatlerinde açıklandı.
KIRMIZI KARTLARA AĞIR CEZA
Bu üç oyuncuyla ligin ikinci yarısında mücadele etmeyecek olan Galatasaray'ın konuyla ilgili bugün resmi bir açıklama yayımlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca , Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün yapılan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de tepkisini alan futbolcular Yasin Öztekin ile Aurelien Chedjou'ya ağır bir ceza kesti. Kulüp yetkilileri, yapılan toplantıda, bu oyunculara uygulanacak para cezasının 250 bin'er euro olmasının kararlaştırıldığını aktardı.
GOL SEVİNCİ TEPKİ ÇEKTİ
Tuzla maçında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren gole imza atan Aurelien Chedjou'nun yaşadığı gol sevinci sosyal medyada çok tepki çekmiş ve eleştirilmişti. Golden sonra saha ortasında 5 şınav çekerek, yedek kulübesine bakan Chedjou'nun bu hareketi "Bileti kesildi" diye yorumlanmıştı. Nitekim, sarı- kırmızılı yönetim Kamerunlu savunma oyuncusunun sözleşmesini feshetme kararı aldı.
SiGTHORSSON PARA BIRAKTI
Kolbein Sigthorsson, giderayak fedakarlık yaptı! Sezon başında 1 milyon 180 bin euro garanti ücrete imza atan İzlandalı golcünün, hiç oynamadığı için mahcup olduğunu belirterek 400 bin euro karşılığında sözleşmesini feshetmeye razı olduğu bildirildi. Sigthorsson böylece 815 bin euro'luk alacağından vazgeçti. Ayrıca menajerliğini yapan ağabeyinin de 150 bin euro'ya yakın komisyon bedelini Galatasaray'dan talep etmeyeceği öğrenildi.
FESİH BORSAYA BİLDİRİLDİ
İzlandalı Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin feshedildiği dün akşam saatlerinde borsaya bildirildi. Futbolcuya fesih bedeli olarak 400 bin euro verildiği bu resmi açıklamayla doğrulanırken, mukavelelerinin feshedildiği bildirilen diğer futbolcular Hamit Altıntop ve Chedjou ile ilgili bir bildirim gönderilmedi.
YASİN'E SERT MESAJ
Galatasaray yönetiminin 250 bin euro para cezasına çarptırdığı Yasin Öztekin, bilindiği gibi ücretinde artış istiyordu. Ancak yönetim, gurbetçi oyuncuyu terse yatırdı. Maaşına zam yapılmayacak olan 29 yaşındaki oyuncunun menajerini görüşmeye davet edecek yönetim, "Oyuncuna kulüp bul" mesajını iletecek.
KIRMIZI KARTLARA AĞIR CEZA
Bu üç oyuncuyla ligin ikinci yarısında mücadele etmeyecek olan Galatasaray'ın konuyla ilgili bugün resmi bir açıklama yayımlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca , Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün yapılan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de tepkisini alan futbolcular Yasin Öztekin ile Aurelien Chedjou'ya ağır bir ceza kesti. Kulüp yetkilileri, yapılan toplantıda, bu oyunculara uygulanacak para cezasının 250 bin'er euro olmasının kararlaştırıldığını aktardı.
GOL SEVİNCİ TEPKİ ÇEKTİ
Tuzla maçında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren gole imza atan Aurelien Chedjou'nun yaşadığı gol sevinci sosyal medyada çok tepki çekmiş ve eleştirilmişti. Golden sonra saha ortasında 5 şınav çekerek, yedek kulübesine bakan Chedjou'nun bu hareketi "Bileti kesildi" diye yorumlanmıştı. Nitekim, sarı- kırmızılı yönetim Kamerunlu savunma oyuncusunun sözleşmesini feshetme kararı aldı.
SiGTHORSSON PARA BIRAKTI
Kolbein Sigthorsson, giderayak fedakarlık yaptı! Sezon başında 1 milyon 180 bin euro garanti ücrete imza atan İzlandalı golcünün, hiç oynamadığı için mahcup olduğunu belirterek 400 bin euro karşılığında sözleşmesini feshetmeye razı olduğu bildirildi. Sigthorsson böylece 815 bin euro'luk alacağından vazgeçti. Ayrıca menajerliğini yapan ağabeyinin de 150 bin euro'ya yakın komisyon bedelini Galatasaray'dan talep etmeyeceği öğrenildi.
FESİH BORSAYA BİLDİRİLDİ
İzlandalı Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin feshedildiği dün akşam saatlerinde borsaya bildirildi. Futbolcuya fesih bedeli olarak 400 bin euro verildiği bu resmi açıklamayla doğrulanırken, mukavelelerinin feshedildiği bildirilen diğer futbolcular Hamit Altıntop ve Chedjou ile ilgili bir bildirim gönderilmedi.
YASİN'E SERT MESAJ
Galatasaray yönetiminin 250 bin euro para cezasına çarptırdığı Yasin Öztekin, bilindiği gibi ücretinde artış istiyordu. Ancak yönetim, gurbetçi oyuncuyu terse yatırdı. Maaşına zam yapılmayacak olan 29 yaşındaki oyuncunun menajerini görüşmeye davet edecek yönetim, "Oyuncuna kulüp bul" mesajını iletecek.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:54
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