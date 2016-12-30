Cavcav, Ahmet Çalık İçİn ‘takım’ İstedİ
Stoper için Ahmet Çalık'ı listesine alan Galatasaray, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın istekleri karşısında şok yaşadı.
22 yaşındaki oyuncu için kapıyı 5 milyon euro'dan açan İlhan Cavcav'ın takas önerisi karşısında ise sarı-kırmızılı takımdan Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci ve 2 milyon euro para talep ettiği belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek'in önümüzdeki günlerde Ankara'ya giderek Cavcav ile bizzat görüşeceği ifade edildi. Ahmet Çalık bu sezon 17 maçta 1 asist yaptı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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