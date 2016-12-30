Almanya’dan Bamberg’i ağırlayacak
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nde bugün Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, TRT Spor ve LigTV 3 canlı yayınlayacak. Son iki maçı kaybeden Cimbom, kazanıp moral bulmak istiyor.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
Almanya’dan Bamberg’i ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.