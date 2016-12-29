 Serbest kalabilir – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Serbest kalabilir

    Serbest kalabilir
    'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Düsseldorf'tan Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde 1.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi. Genç stoper için bu maddenin işletilebileceği bildirildi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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