 Rize’den ayrıldılar – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Rize’den ayrıldılar

    Rize’den ayrıldılar
    , sezon başında 'dan kiraladığı Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı. Basın sözcüsü Aykut Ferah, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasına gittiklerini belirtti.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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