 Riekerink: "Utanç duyuyorum" – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Riekerink: "Utanç duyuyorum"

    Riekerink: "Utanç duyuyorum"

    Riekerink maç sonu çıldırdı, “Bu sonucu ve oyuncularımın tavrını kabullenemiyorum. Utanç duyuyorum, hazmedemiyorum” dedi

    Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Jan Olde Riekerink maç sonu adeta çıldırdı. Soyunma odasında oyuncularına büyük tepki gösteren Hollandalı teknik adam, esti, gürledi.

    BAZI CEZALAR OLACAK
    Riekerink basın toplantısında ise şöyle konuştu: Çok üzüldüm. Burada odaklandığım nokta gördüğümüz iki kırmızı kart. Bunların uyarısını devre arasında yapmıştık. Mutlaka bazı cezalar olacak ama bunu önce oyuncularımla paylaşacağım. Yenilgiyi hazmedemiyorum, kabullenemiyorum, utanç duyuyorum.

    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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