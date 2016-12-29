 Podolski için karar anı – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Podolski için karar anı

    Podolski için karar anı

    Çin ekibinin, resmi teklifte bulunduğunu açıklayan Nazifoğlu, “Transferin gerçekleşmesi Podolski’ye bağlı” diye konuştu.

    Geçen sezon devre arasında Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beijing Guoan, bu kez Lukas Podolski için 'ın kapısına dayandı. Çin ekibinin, teklifini doğrulayan Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Biz de bu teklifi değerlendiriyoruz. Transferin gerçekleşmesi oyuncuya bağlı" ifadelerini kullandı. Nazifoğlu, Guoan'ın önerdiğiyle bonservisle ilgili bilgi vermezken, rakamın 7 milyon euro civarı olduğu öğrenildi.

    BİLD '20 MİLYON' DEDİ
    Başkan 'in, Sneijder ile birlikte "Satabiliriz. Çin'den teklif gelmesini bekliyoruz" dediği Podolski için bir iddia da Bild gazetesinden geldi. Bild, Çin'den Guangzhou Evergrande'nin, Galatasaray'a 20 milyon euroluk teklif yaptığını oyuncuya da yıllık 9 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı. Şimdi gözler Podolski'ye çevrildi.

    TARAFTAR KARŞI
    Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro alan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Podolski'nin alacağı karar, sarı-kırmızılı takımın transfer planlarını yakından etkileyecek. Taraftarlar ise Alman yıldızın gönderilmesine kesinlikle sıcak bakmıyor.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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