 Marko Marin iddiası – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    iddiası

    Marko Marin iddiası
    Bir dönem 'da da top koşturan ve sezon başında bonservisiyle birlikte 'den 'a transfer olan 'in adı ile anılıyor. Yunanistan basınında Alphafree Press'in haberine göre Galatasaray, Olympiakos ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Marko Marin ile ilgileniyor. Yunan ekibiyle bu sezon 7 resmi maça çıkabilen 27 yaşındaki Alman oyuncunun, Türkiye'ye yeniden dönebileceği ifade edildi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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