 Juve’den Cimbom’a – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Juve’den Cimbom’a

    Juve’den Cimbom’a
    Stoper arayışlarını sürdüren G.Saray'ın gözü Medhi Benatia. Juve'de beklentileri karşılayamayan ve devre arasında Bayern'e geri döneceği konuşulan Faslı oyuncu için sarı-kırmızılıların kiralamak için teklif yapmayı düşündüğü bildirildi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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