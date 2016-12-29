İkinci yarı kartlar havada uçuştu!
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4 .hafta mücadelesinde Galatasaray, Tuzlaspor'a konuk oldu.
Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Galatasaray 2. yarıya adeta şokla başladı. 2 dakikada 2 gol yiyen sarı-kırmızılılar 2-1 yenik duruma düştü.
Ardından Aurelien Chedjou, Doğan'ın kendisine yaptığı faulden sonra rakibine attığı için doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.
YASİN'DE ATILDI, CİMBOM 9 KİŞİ KALDI
61'de Yasin Öztekin, rakibi Bülent Uzun'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Galatasaray 9 kişi kaldı.
TUZLA 10 KİŞİ
71'de Tuzlaspor'da Doğan Ateş, rakibi Birhan Vatansever'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Karşılaşmayı Galatasaray 9, Tuzlaspor ise 10 kişi tamamladı.
Yasin Öztekin ve Chedjou gördükleri kırmızı kart nedeniyle ikinci yarının ilk maçı olan Atiker Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
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