 İkinci yarı kartlar havada uçuştu! – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    İkinci yarı kartlar havada uçuştu!

    İkinci yarı kartlar havada uçuştu!

    E Grubu 4 .hafta mücadelesinde , 'a konuk oldu.

    Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan 2. yarıya adeta şokla başladı. 2 dakikada 2 gol yiyen sarı-kırmızılılar 2-1 yenik duruma düştü.

    Ardından Aurelien Chedjou, Doğan'ın kendisine yaptığı faulden sonra rakibine attığı için doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.


    YASİN'DE ATILDI, CİMBOM 9 KİŞİ KALDI
    61'de Yasin Öztekin, rakibi Bülent Uzun'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Galatasaray 9 kişi kaldı.


    TUZLA 10 KİŞİ
    71'de 'da Doğan Ateş, rakibi Birhan Vatansever'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

    Karşılaşmayı Galatasaray 9, Tuzlaspor ise 10 kişi tamamladı.

    Yasin Öztekin ve Chedjou gördükleri kırmızı kart nedeniyle ikinci yarının ilk maçı olan Atiker Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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