Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshediliyor
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Hamit Altıntop ile yollar ayrılıyor.
Galatasaray yönetimi radikal kararlar almaya devam ediyor. Takımda beklentileri karşılayamayan oyuncular ile yollarını ayırmaya başlayan sarı kırmızılılar, Hamit Altıntop'un da sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.
Tuzlaspor karşılaşmasındaki görüntüsüyle büyük tepki toplayan tecrübeli oyuncu ile görüşecek olan yönetim, yolları ayırma kararını iletecek.
Hamit Altıntop, yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk sebebiyle bir çok kez kadroda kendine yer bulamamıştı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:25
- Riekerink: "Utanç duyuyorum"
Toplam 38
Yorum
metinn arkadas kolbeinn hocaya sorulmus gitsind emis adma saktliktan cikmis nereye gidiyor hoca diyen yook antalyadan emrah diye bi adma alindi yani sinandan yasinden bi fazlasi yoksada onlarin ayarinda adam bir mac bile oynatilmadi sagda sabrinin yerine diye linnes alindi olmadi cavanda alindi oysaki onlardan öncede ts a 2 yil kiralik verilen s.durusn alinmsiti alinan admalar yerlerinde olan adamlidan iyi degilse neden alinirlar anlamak zoooor kadro dolsun diyemiiiiiiiiiii
- Riekerink: "Utanç duyuyorum"
Toplam 38
Yorum
metinn adam hakli beyler eldeki adamlarin hepsi vasat hatta vasata yakin bile degiller muslera ve snijder i cikar gs bu kadar saga adam alniyor sabri oynuyor ortaya adam aliniyor cehdjou oynuyor hamit oynuyor alinanlar alindiklari yerin adamini kesmeiyorsa bu iste bi yanlsilik vardir demektir yani dostlar alisveriste görsun misaliii yazikkkkk
- İşte Galatasaray'ın Riva ve Florya'dan alacağı para
Toplam 3
Yorum
galatasaray Hamit gibi kaliteli top tekniği yüksek oyuncular istiyoruz.
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