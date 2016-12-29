 Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshediliyor – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    'un sözleşmesi feshediliyor

    Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshediliyor

    Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ile yollar ayrılıyor.

    Galatasaray yönetimi radikal kararlar almaya devam ediyor. Takımda beklentileri karşılayamayan oyuncular ile yollarını ayırmaya başlayan sarı kırmızılılar, 'un da sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.

    Tuzlaspor karşılaşmasındaki görüntüsüyle büyük tepki toplayan tecrübeli oyuncu ile görüşecek olan yönetim, yolları ayırma kararını iletecek.

    Hamit Altıntop, yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk sebebiyle bir çok kez kadroda kendine yer bulamamıştı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.

    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:25
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