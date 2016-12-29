G.Saray'da goller Eren ve Yasin'den

Sezonun ilk bölümünde 30 gol atan sarı-kırmızılı takımda Eren ve Yasin, yedişer kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan renklerine kattığı golcü futbolcu Eren Derdiyok, sezona çok iyi başladı ve ilk 5 maçta 5 kez fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra form düşüklüğü yaşayan ve bazı maçlarda yedek kalan Eren, sonraki 11 karşılaşmada ise sadece 2 gol attı.

Sarı-kırmızılıların ligde oynadığı 16 karşılaşmada da görev yapan Eren, Yasin Öztekin ile takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

- Yasin kariyer rekorunu egale etti

Galatasaray'ın bu sezonki en skorer iki oyuncusundan biri olan Yasin Öztekin ise performansıyla göz doldurdu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giydiği 14 maçta 7 gol atan kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Süper Lig'de en çok gol attığı sezonu şimdiden yakaladı.

Yasin Öztekin, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 30 maçta 7 gol kaydetmişti.

Süper Lig'de bu sezon "hat-trick" yapan ilk Türk futbolcu olan Yasin Öztekin'in gol attığı 5 maçta, Galatasaray 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

- Bruma'dan 5 gol ve 5 asist

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Armindo Bruma, bu sezon sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri oldu.

Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Portekizli futbolcu, ligin geride kalan bölümünde 5 kez ağları havalandırdı ve Eren Derdiyok ile Yasin Öztekin'den sonra Galatasaray'ın en fazla gol atan ismi olarak dikkati çekti.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in vazgeçemediği futbolcuların başında gelen Bruma, ayrıca 5 asistle skor yüküne katkı yaptı.

- Asist kralı Sneijder

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, ligin geride kalan bölümünde yaptığı asistlerle ön plana çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 2 kez topu filelerle buluşturan Sneijder, yaptığı 8 asistle ligin geride kalan bölümünde en fazla gol pası veren oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.

Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı diğer goller ise Lukas Podolski (3), Selçuk İnan, Nigel de Jong, Sinan Gümüş, Semih Kaya, Josue'den geldi.

Sarı-kırmızılı takımın bir golünü de Aytemiz Alanyaspor maçında Gassama kendi kalesine attı.

- Gol atan oyuncuların performansları

Galatasaray'da Süper Lig'de gol atan futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç Süre Gol Eren Derdiyok 16 1113 7 Yasin Öztekin 14 1006 7 Armindo Bruma 16 1411 5 Lukas Podolski 9 532 3 Wesley Sneijder 14 1172 2 Selçuk İnan 15 1231 1 Nigel de Jong 10 716 1 Semih Kaya 6 453 1 Sinan Gümüş 10 305 1 Josue Pesqueira 9 222 1

- Kafa gollerini engellemekte zorlandı

Ligin geride kalan bölümünde 16 gol yiyen Galatasaray, özellikle hava toplarında kalesini korumakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı takımın rakipleri, attıkları 16 golün 9'unu kafa vuruşlarından kaydetti.

Galatasaray, ayrıca ligin 16 haftalık bölümünde sadece 4 maçta kalesini gole kapatabildi.