G.Saray'da goller Eren ve Yasin'den
Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık bölümünü üçüncü tamamlayan Galatasaray'da bu sürede en skorer futbolcular, Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin oldu.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan renklerine kattığı golcü futbolcu Eren Derdiyok, sezona çok iyi başladı ve ilk 5 maçta 5 kez fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra form düşüklüğü yaşayan ve bazı maçlarda yedek kalan Eren, sonraki 11 karşılaşmada ise sadece 2 gol attı.
Sarı-kırmızılıların ligde oynadığı 16 karşılaşmada da görev yapan Eren, Yasin Öztekin ile takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.
- Yasin kariyer rekorunu egale etti
Galatasaray'ın bu sezonki en skorer iki oyuncusundan biri olan Yasin Öztekin ise performansıyla göz doldurdu.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giydiği 14 maçta 7 gol atan kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Süper Lig'de en çok gol attığı sezonu şimdiden yakaladı.
Yasin Öztekin, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 30 maçta 7 gol kaydetmişti.
Süper Lig'de bu sezon "hat-trick" yapan ilk Türk futbolcu olan Yasin Öztekin'in gol attığı 5 maçta, Galatasaray 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
- Bruma'dan 5 gol ve 5 asist
Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Armindo Bruma, bu sezon sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri oldu.
Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Portekizli futbolcu, ligin geride kalan bölümünde 5 kez ağları havalandırdı ve Eren Derdiyok ile Yasin Öztekin'den sonra Galatasaray'ın en fazla gol atan ismi olarak dikkati çekti.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in vazgeçemediği futbolcuların başında gelen Bruma, ayrıca 5 asistle skor yüküne katkı yaptı.
- Asist kralı Sneijder
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, ligin geride kalan bölümünde yaptığı asistlerle ön plana çıktı.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 2 kez topu filelerle buluşturan Sneijder, yaptığı 8 asistle ligin geride kalan bölümünde en fazla gol pası veren oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.
Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı diğer goller ise Lukas Podolski (3), Selçuk İnan, Nigel de Jong, Sinan Gümüş, Semih Kaya, Josue'den geldi.
Sarı-kırmızılı takımın bir golünü de Aytemiz Alanyaspor maçında Gassama kendi kalesine attı.
- Gol atan oyuncuların performansları
Galatasaray'da Süper Lig'de gol atan futbolcuların performansı şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|Süre
|Gol
|Eren Derdiyok
|16
|1113
|7
|Yasin Öztekin
|14
|1006
|7
|Armindo Bruma
|16
|1411
|5
|Lukas Podolski
|9
|532
|3
|Wesley Sneijder
|14
|1172
|2
|Selçuk İnan
|15
|1231
|1
|Nigel de Jong
|10
|716
|1
|Semih Kaya
|6
|453
|1
|Sinan Gümüş
|10
|305
|1
|Josue Pesqueira
|9
|222
|1
- Kafa gollerini engellemekte zorlandı
Ligin geride kalan bölümünde 16 gol yiyen Galatasaray, özellikle hava toplarında kalesini korumakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı takımın rakipleri, attıkları 16 golün 9'unu kafa vuruşlarından kaydetti.
Galatasaray, ayrıca ligin 16 haftalık bölümünde sadece 4 maçta kalesini gole kapatabildi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:21
- 2016 kötü bitti
Toplam 15
Yorum
Aslan HAMITI SABRIYI CAVANDAYI SEMIHI JOSUEYI CHEDJOU RIEKERINKI BU TAKIMA KIMLER LAYIK GÖRDÜYSE BUNLARI COK ÖZEL SELAMLARIM NEDIYELIM NASIL BIR DÜSMANLIKMI BU
- Galibiyetle bitirelim
Toplam 5
Yorum
ddedde001 kendi düşen ağlamaz ama görüyoruz ki gözyaşları buraya kadar taşınmış. sizden iyi figüran olur:)
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 29
Yorum
mas bir adamı eleştirirkjen takımın geri kalanına bakmak lazım benim görüşüm bize yani fenere gelirse selçuk inandan 3-4 gömlek daha iyi topçu olur trabzon ne kadar büyük takım densede 3büyük farklı antremanları hedefleri oyunu ve takım kaliteleri bu adam 3büyüklerde çok iş yapar fenere ilaç olur ben çok isterim alınmasını
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