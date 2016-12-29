Galatasaray'da tatil başladı
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında dün Tuzlaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray'da tatil başladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, 5 gün sürecek iznin ardından 3 Ocak Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarına başlayacak.
Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek olan Galatasaray, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
Galatasaray, 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.
Karşılaşmanın ardından İstanbul'a ödenecek olan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:27
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Toplam 22
Yorum
Zeki Emekli Maasi olarak iyi para
- Riekerink: "Utanç duyuyorum"
Toplam 23
Yorum
can Ulan Pendik faciası diye dalga geçiyordunuz kaç senedir sizin pendik facianızdan daha fazla vukuat larınız oldu bir yenisi daha eklenmiş oldu
- Tosun Paşa farkı
Toplam 1
Yorum
bjk advers Bu futbolcunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda atamayacağını düşünüp hiç yanılmamışımdır kendine güveni yok , karşı karşıya pozisyonları çalışmadığı çok belli , bu pozisyonlarda nasıl topa vurulur ne gibi teknikler kullanılır bilgisi yok düşünemiyor ayrıca yavaşta kalıyor . Kısacası bu futbolcu bu durumu ile Beşiktaş'ın golcüsü olabilir mi ?
Galatasaray'da tatil başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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