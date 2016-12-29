 Galatasaray'da tatil başladı – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Galatasaray'da tatil başladı

    Galatasaray'da tatil başladı

    Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında dün Tuzlaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray'da tatil başladı.

    Tuzlaspor yenilgisi ve bu müsabakada 2 oyuncunun kırmızı kart görmesi, sarı-kırmızılılarda 5 gün sürecek tatilin moralsiz başlamasına neden oldu.

    Sarı-kırmızılı futbolcular, 5 gün sürecek iznin ardından 3 Ocak Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarına başlayacak.

    Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek olan Galatasaray, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

    Galatasaray, 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.

    Karşılaşmanın ardından İstanbul'a ödenecek olan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:27
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