Galatasaray'da Sigthorsson kararı
Galatasaray Kulübü, İzlandalı forvet oyuncusu Samuel Sigthorsson'un sözleşmesini feshetmek istiyor.
Nantes'tan sezon sonuna kadar 700 bin avro ödenerek kiralanan ve 1 milyon 215 bin avro karşılığı sözleşme yapılan Sigthorsson, uygun bir fesih tazminatı karşılığında gönderilmek isteniyor.
Transferinin hemen ardından İzlanda Milli Takımı kampında sakatlanan ve sol diz iç menisküsünde yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Sigthorsson, sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıkamadı.
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte beklenen performansı veremeyen başka oyuncularla da sözleşme fesih görüşmeleri yapılmasının planlandığı bildirilirken, hangi futbolcuların gündemde olduğu konusunda isim verilmedi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:22
- Galatasaray çok kötü!
Toplam 12
Yorum
gs fb ve bjk kötü ama biz onlardan da kötü oynuyoruz
- Riekerink: "Utanç duyuyorum"
Toplam 31
Yorum
gs gs de futbolcu olmak vardı hem paraları milyon milyon al hemde karşılığında hiçbir şey yapma
- Galatasaray çok kötü!
Toplam 12
Yorum
Gs Sizin 3. lük garanti zaten :D
Galatasaray'da Sigthorsson kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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