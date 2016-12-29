 Galatasaray'da Sigthorsson kararı – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Galatasaray'da Sigthorsson kararı

    Galatasaray'da Sigthorsson kararı

    Galatasaray Kulübü, İzlandalı forvet oyuncusu Samuel Sigthorsson'un sözleşmesini feshetmek istiyor.

    Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Fransa'nın Nantes takımından kiralanan Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi amacıyla görüşmelere başlandı.

    Nantes'tan sezon sonuna kadar 700 bin avro ödenerek kiralanan ve 1 milyon 215 bin avro karşılığı sözleşme yapılan Sigthorsson, uygun bir fesih tazminatı karşılığında gönderilmek isteniyor.

    Transferinin hemen ardından İzlanda Milli Takımı kampında sakatlanan ve sol diz iç menisküsünde yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Sigthorsson, sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıkamadı.

    Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte beklenen performansı veremeyen başka oyuncularla da sözleşme fesih görüşmeleri yapılmasının planlandığı bildirilirken, hangi futbolcuların gündemde olduğu konusunda isim verilmedi.

    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:22
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