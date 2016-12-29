Galatasaray, Brose Bamberg'i ağırlayacak
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta karşılaşmasında yarın Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i konuk edecek.
THY Avrupa Ligi'ndeki son iki maçında UNICS Kazan ve Anadolu Efes'e kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Alman ekibini taraftarı önünde mağlup edebilmek için mücadele verecek.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, TRT Spor ve LigTV 3 canlı yayınlayacak.
Galatasaray Odeabank, geride kalan 14 maçta 4 galibiyet ve 10 yenilgiyle ligde son sırada yer alırken, 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Brose Bamberg ise 11. sırada bulunuyor.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:12
- Porto ‘Abou’da indirim yaptı
Toplam 41
Yorum
hahan üste para veril gönderilmeli. imza: hakan
- Podolski için karar anı
Toplam 5
Yorum
muhammed Valla bence hiç durmasina gerek yok satin gitsin galatasarayin kasasina iyi para girer bundan sonra podoskiden galatasaraya fayda gelmez
- Feghouli Fener'e koşuyor
Toplam 9
Yorum
iceman adam sağ kanat oyuncusu, fenerde lens,sow, yeri geliyor rvp sağda oynuyor. Direkten dönmüşüz, hata yapmazlar umarım.
Galatasaray, Brose Bamberg'i ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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