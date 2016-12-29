Galatasaray, Brose Bamberg'i ağırlayacak

THY Avrupa Ligi'ndeki son iki maçında UNICS Kazan ve Anadolu Efes'e kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Alman ekibini taraftarı önünde mağlup edebilmek için mücadele verecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, TRT Spor ve LigTV 3 canlı yayınlayacak.

Galatasaray Odeabank, geride kalan 14 maçta 4 galibiyet ve 10 yenilgiyle ligde son sırada yer alırken, 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Brose Bamberg ise 11. sırada bulunuyor.