Cavanda şoku
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmanın 30. dakikasında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımda yedek kulübesine mahkum kalan Luis Cavanda, Tuzlaspor ile oynanan maçta forma şansı buldu ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı yarıda bıraktı. Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahasında yerde kalan Cavanda, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından kenara geldi ve oyuna devam edemedi.
Adelesinde çekme tespit edilen Luis Cavanda'nın durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Galatasaray'da sakatlanan Cavanda yerine 34. dakikada Lionel Carole oyuna dahil oldu.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
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