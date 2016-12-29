Cavanda şoku

Sarı-kırmızılı takımda yedek kulübesine mahkum kalan Luis Cavanda, Tuzlaspor ile oynanan maçta forma şansı buldu ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı yarıda bıraktı. Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahasında yerde kalan Cavanda, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından kenara geldi ve oyuna devam edemedi.



Adelesinde çekme tespit edilen Luis Cavanda'nın durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Galatasaray'da sakatlanan Cavanda yerine 34. dakikada Lionel Carole oyuna dahil oldu.