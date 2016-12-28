 Tuzlaspor - Galatasaray | 20.30 – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    - | 20.30

    Tuzlaspor - Galatasaray | 20.30

    , 2016 yılının son maçında kupada ile karşılaşacak. Cimbom’un hedefi kazanıp liderliğe yükselmek.

    'nda kritik randevu... Son 3 kupayı müzesine götürmeyi başaran Aslan bugün 20.30'da Fatih Terim Stadı'nda 'a konuk olacak. 24Erzincan'ın dün Elazığspor'u 3-2 yenmesiyle grup bir hayli karıştı. 24Erzincan 7 puana yükselirken, Tuzla 6 puanda, G.Saray ise 5 puanda. Sarı-kırmızılılar bugün Tuzla'yı devirirse liderliği ele geçirecek puan kaybı halinde ise işi son 2 maça kalacak.

    İŞTE CİMBOM'UN 11'İ

    Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:29
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