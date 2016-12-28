Tuzlaspor - Galatasaray | 20.30
Galatasaray, 2016 yılının son maçında kupada Tuzlaspor ile karşılaşacak. Cimbom’un hedefi kazanıp liderliğe yükselmek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik randevu... Son 3 kupayı müzesine götürmeyi başaran Aslan bugün 20.30'da Fatih Terim Stadı'nda Tuzlaspor'a konuk olacak. 24Erzincan'ın dün Elazığspor'u 3-2 yenmesiyle grup bir hayli karıştı. 24Erzincan 7 puana yükselirken, Tuzla 6 puanda, G.Saray ise 5 puanda. Sarı-kırmızılılar bugün Tuzla'yı devirirse liderliği ele geçirecek puan kaybı halinde ise işi son 2 maça kalacak.
İŞTE CİMBOM'UN 11'İ
Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:29
- Sow attığını vuruyor
Toplam 9
Yorum
Recep Sow aTaR aßu ßaKaR :D :D :D
- Evgen iddiası
Toplam 7
Yorum
türksever düşünmeden alın cabuk
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 16
Yorum
sanane Bir Besiktasli olarak: Podolski icin 20 milyon Euro.... Ben GS yöneticisi olsam, emin olmak icin, kendi ellerimle ucaga bindiririm :) Bu is aslinda tam anadolu takimlarina göre. Isi bitmis yildiz oyunculari az paraya avrupadan transfer etsinler. (Menejerler Istanbul takimlarina cok fazla geciriyorlar cünkü). Ondan sonra cin takimlarina 10-20 milyona cak gitsin. Aklima ilk basta Kurt yönetici Ilhan Cavcav geliyor nedense :))
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