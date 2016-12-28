Tuzlaspor - Galatasaray | 20.30

Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik randevu... Son 3 kupayı müzesine götürmeyi başaran Aslan bugün 20.30'da Fatih Terim Stadı'nda Tuzlaspor'a konuk olacak. 24Erzincan'ın dün Elazığspor'u 3-2 yenmesiyle grup bir hayli karıştı. 24Erzincan 7 puana yükselirken, Tuzla 6 puanda, G.Saray ise 5 puanda. Sarı-kırmızılılar bugün Tuzla'yı devirirse liderliği ele geçirecek puan kaybı halinde ise işi son 2 maça kalacak.



İŞTE CİMBOM'UN 11'İ



Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan