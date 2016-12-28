TOKİ ile imzalar atıldı

Kurtuluş olarak görülen Florya ve Riva arazileri için Emlak Konut ile resmi imzalar atıldı. Başkan Dursun Özbek "Projeler ile ilgili çalışma prensiplerini belirleyen Ek Protokolü imzaladık. Bu imzalar ile Riva ve Florya projeleri resmen başlamıştır" dedi.