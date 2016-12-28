 Ryan Babel sürprizi – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    sürprizi

    Ryan Babel sürprizi
    Beşiktaş'ın imza aşamasına getirdiği 'le ilgili kulislere Galatasaray bombası düştü. Görüşmelerin tıkandığı anda pazarlıkları kızıştırmak isteyen oyuncunun menajeri Haatrecht'in, Mehmet Özbek ile temas kurduğu öğrenildi. Ancak Özbek, bu oyuna gelmedi ve görüşmeleri detaya girmeden bitirdi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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