İkinci yarı kartlar havada uçuştu!
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4 .hafta mücadelesinde Galatasaray, Tuzlaspor'a konuk oldu.
Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Galatasaray 2. yarıya adeta şokla başladı. 2 dakikada 2 gol yiyen sarı-kırmızılılar 2-1 yenik duruma düştü.
Ardından Aurelien Chedjou, Doğan'ın kendisine yaptığı faulden sonra rakibine attığı için doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.
YASİN'DE ATILDI, CİMBOM 9 KİŞİ KALDI
61'de Yasin Öztekin, rakibi Bülent Uzun'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Galatasaray 9 kişi kaldı.
TUZLA 10 KİŞİ
71'de Tuzlaspor'da Doğan Ateş, rakibi Birhan Vatansever'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Karşılaşmayı Galatasaray 9, Tuzlaspor ise 10 kişi tamamladı.
Yasin Öztekin ve Chedjou gördükleri kırmızı kart nedeniyle ikinci yarının ilk maçı olan Atiker Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:19
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 12
Yorum
HAKAN HAMİT SENDE DEFOL GİT.
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 12
Yorum
HASAN RİEKERİNK DEFOL GİT.SENİ KİM KORUMAYA KALKARSA ODA DEFOLUP GİTSİN.
- Quaresma şoku!
Toplam 27
Yorum
Ugur Aboubakar 50 bin Euro bile etmez, Quaresma yı ise ben olsam üstüne 500Bin Euro verip gönderirim. Asla sorumluluk sahibi olmamaış, olamayacak, sürekli takımı karıştıran, hiç bir halta yaramayan bir oyuncu, Şampiyon olduğumuz sene performansı tutarlıydı ama Talisca geldikten sonra kıskançlığından ne yapcağını şaşırdı, yok duran tooları ben kullancam yok penaltıları ben kullancam, asla zamanında pas vermez, pozisyonları cömertce harcama kredisi tükenmez. Oh valla. Şaşırıyorum yönetime ve Şenol güneşe Aboubakar konusunda zaten onlar da pişmanlar da. Şu Quaresma belası konusunda anlamıyorum onları.
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