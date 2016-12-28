 Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru! – Fotomaç – 28 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'in gözdesi Cimbom'a doğru!

    Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!

    , Terim’in gözdesi için Düsseldorf ile görüşmelere başladı. İmza için saatler sayılıyor.

    Yana döne stoper arayan sarıkırmızılılarda listeye her gün yeni bir isim girerken, Cimbom'un son gözdesi . Kariyerine Fortuna Düsseldorf'ta devam eden 22 yaşındaki genç futbolcu için ilk temas kuruldu. UEFA ile yapılan anlaşma gereği 3 milyon euro'luk bütçesi olan Aslan bu transfer için Alman ekibine 1 milyon euro önerdi.

    Serdar Aziz'in ağır sakatlığı, Aurelien Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle acil stopere ihtiyaç duyan sarı-kırmızılılar Kaan konusunda imzaya yakın olduğu öğrenildi. Kaan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından keşfedildi. Terim, Dünya Kupası elemelerinde 3 maçta forma verdi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.