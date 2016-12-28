Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Galatasaray, Terim’in gözdesi için Düsseldorf ile görüşmelere başladı. İmza için saatler sayılıyor.
Serdar Aziz'in ağır sakatlığı, Aurelien Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle acil stopere ihtiyaç duyan sarı-kırmızılılar Kaan konusunda imzaya yakın olduğu öğrenildi. Kaan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından keşfedildi. Terim, Dünya Kupası elemelerinde 3 maçta forma verdi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.