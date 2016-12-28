 Cavanda şoku – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Cavanda şoku

    Cavanda şoku

    Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmanın 30. dakikasında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

    Sarı-kırmızılı takımda yedek kulübesine mahkum kalan Luis Cavanda, Tuzlaspor ile oynanan maçta forma şansı buldu ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı yarıda bıraktı. Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahasında yerde kalan Cavanda, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından kenara geldi ve oyuna devam edemedi.

    Adelesinde çekme tespit edilen Luis Cavanda'nın durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Galatasaray'da sakatlanan Cavanda yerine 34. dakikada Lionel Carole oyuna dahil oldu.

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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