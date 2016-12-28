Cavanda şoku
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmanın 30. dakikasında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımda yedek kulübesine mahkum kalan Luis Cavanda, Tuzlaspor ile oynanan maçta forma şansı buldu ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı yarıda bıraktı. Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahasında yerde kalan Cavanda, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından kenara geldi ve oyuna devam edemedi.
Adelesinde çekme tespit edilen Luis Cavanda'nın durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Galatasaray'da sakatlanan Cavanda yerine 34. dakikada Lionel Carole oyuna dahil oldu.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:46
- Onazi hüngür hüngür ağladı
Toplam 26
Yorum
Oğuz Sanki hepsi dünya yıldızı bir bu çocuk kötü hepsi aynı al birini vur ötekine bizim taraftarıda anlamak zor
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 22
Yorum
soruyorum stoper ve liberolara rekor paralar ödedik..başakşehir bizden daha iyi..eyyy aziz bir yerlerde yanlış mı yaptın.
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 22
Yorum
kafa karışıklığı param yok diyorlar..sonra para sorun değil diyorlar..yasak var diyorlar..fener çok şey diyor kısaca..ve tezatlıklar var..
Cavanda şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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