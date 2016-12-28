Cavanda sevinci

Galasaray'da şans bulamayan Luis Cavanda'ya Serie A'dan Pescara talip oldu.

İtalyan ekibinin, Belçikalı sağ bek için Cimbom'a kiralama teklifinde bulunduğu, aldığı parayı ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu teklif yönetimi memnun etse de yönetimin, Cavanda'yı bonservisiyle vermek istediği ve bu nedenle Pescara'yı beklettiği kaydedildi.